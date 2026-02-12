【モデルプレス＝2026/02/12】アーティストのNOAが12日、都内で開催されたMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）1話先行上映会＆トークイベントに、共演の阪口珠美、阿久根温世（ICEx）と共に出席。阪口の言動に戸惑ったことを明かした。【写真】人気アーティスト、元乃木坂メンバーと密着◆NOA主演「救い、巣喰われ」原作は、電子コミック累計50万部突破の究極のヤンデレ系ラブ・サスペンス「救い、巣喰われ」。