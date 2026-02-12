3つ折りスマホ「Samsung Galaxy Z TriFold」が日本で展示開始！発売は未定Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは12日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける初の3つ折りスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z TriFold」を世界最大級のブランドショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と体験スペース「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）にて2026年2月12日（木）よ