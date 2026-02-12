ドル円１５３．４５近辺、ユーロドル１．１８８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円、クロス円が堅調に推移している。ドル円は153.40台へと再び上昇。ユーロ円は182.34付近、ポンド円は209.41付近にそれぞれ本日の高値を更新してきている。ドルストレートは小動き。ユーロドルは1.1880付近に膠着している。 USD/JPY153.47EUR/JPY182.32EUR/USD1.1880