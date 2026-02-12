本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/12（木） EUR/USD 1.1750（22.0億ユーロ） 1.1760（14.0億ユーロ） USD/JPY 153.00（5.80億ドル） 154.00（9.50億ドル） 156.75（5.10億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1750と1.1760に大規模設定あり、ドル円は153.00に中規模のピンポイント、ポンドドルは近い水準には設定なし