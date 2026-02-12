堀島行真 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキー フリースタイル男子モーグル決勝 ＠リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スキーフリースタイル男子モーグル決勝が行われ、前回北京大会銅メダルの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が83.44点で2大会連続の銅メダルを獲得。 金メ