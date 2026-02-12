ミラノ・コルティナ冬季五輪フリースタイルスキー男子モーグルの決勝2回目で第2エアを決める堀島行真。銅メダルを獲得した＝12日、イタリア・リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日の12日、フリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真（28）＝トヨタ自動車＝が前回北京五輪に続いて銅メダルを獲得した。モーグルの日本勢の連続表彰台は、女子で1998年長野五輪を制し、2002年ソルトレークシティー