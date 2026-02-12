日本野球機構とNPBエンタープライズは12日、パドレスのダルビッシュ有（39）が14日から始まる侍ジャパンの宮崎キャンプにチームアドバイザーとして参加することを発表した。24日までの合宿全日程に参加する予定となっている。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ダルビッシュは2009年大会と2023年大会の過去2度、優勝を経験。前回大会は、先発に加え救援でもマウンドにあが