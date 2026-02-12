シカゴ・カブスが2月10日、Instagramを更新。鈴木誠也（31）と今永昇太（32）の近影を公開した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「back in our favorite hue.」と投稿されたのは、鈴木やマシュー・ボイド（35）らカブスのメンバーの写真。写真は5枚投稿され、バットを持った鈴木や投球練習をしている今永が収められて