【ゴチになります27 第3戦】ゲストは初登場ダイアンさん！テーマは“私のこだわり時間ゴチ”ダイアンさん＆ゴチメンバーの㊙24時間を大公開！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】Restaurant Miyazaki【住所】東京都中央区銀座3丁目3-1 ZOE銀座 9階【電話番号】03-6264-4908【営業時間】ランチ11:30〜15:00（L.O. 14:00）ディナー17:30〜23:00（L.O. 21:00）※状況により営業時間が変更と