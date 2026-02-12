気づくと同じ悩みを何度も考え、頭の中でぐるぐる回してしまう。そんなことありませんか？一方で、不安があっても少しずつ前に進んでいる人もいます。この違いは悩みの大きさではなく、“不安の扱い方”にあります。答えを頭の中だけで探し続けてしまう同じことで悩み続ける人は、頭の中で完璧な答えを見つけようとしがち。しかし考えるだけでは、状況はほとんど変わりません。前に進める人は、不安を抱えたままでも、小さな行動を