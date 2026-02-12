40代に入ってから「体重はそこまで増えていないのに、全身が重たく見える」と感じることはありませんか？その原因の一つとして見落とされがちなのが、ヒップラインの変化です。お尻の位置が下がると、下半身全体のバランスが崩れ、実際のサイズ以上に太って見えやすくなります。これは筋肉の使い方や姿勢のクセが積み重なった結果とも言えるでしょう。ヒップの位置が下がると「下半身が長く」見えるヒップラインが下がると、ウエス