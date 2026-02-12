◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー男子モーグル決勝（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子モーグル22年北京五輪銅メダリストの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が2大会続けて銅メダルを獲得した。日本の五輪モーグルでの2大会連続メダルは、女子で98年長野大会金、02年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英以来2人目となった。10日の予選1回目はダントツのトップ。決勝1