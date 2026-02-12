◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー （2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）男子モーグル22年北京五輪銅メダリストの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が2大会続けて銅メダルを獲得した。日本の五輪モーグルでの2大会連続メダルは、女子で98年長野大会金、02年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英以来2人目となった。2日連続で「ターン点」が明暗を分けた。金メダル争いは絶