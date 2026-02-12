アルペンスキーの女子スーパー大回転で優勝したフェデリカ・ブリニョネ＝12日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）12日のアルペン女子スーパー大回転でブリニョネ（イタリア）が1分23分41で初の金メダルを獲得した。ミラドリ（フランス）が2位、ヒュッター（オーストリア）が3位だった。日本選手は出場していない。（共同）