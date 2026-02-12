「ビートたけし杯『お笑い日本一』」が12日、東京・浅草の東洋館で行われた。「その日一番ウケた奴に賞を贈る」という考えのもと、たけしが若手芸人のネタを直接審査。過去には「優勝者なし」という結果もあったガチンコ対決だ。開幕早々に審査員のたけしがステージに現れ「楽屋にきよしさんが来た」と明かし、程なくしてスキップをしながらビートきよしがサプライズ登場。会場がどよめく中、たけしは「お前と漫才してなかったら俺