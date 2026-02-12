◆ミラノ・コルティナオリンピックフリースタイルスキー男子モーグル決勝（12日、 リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキー男子モーグルは12日に決勝が行われ、堀島行真選手（28）が銅メダルを獲得した。2022年北京オリンピック銅メダル、2025年世界選手権覇者の堀島は、10日の予選で他を圧倒する85.42点の高得点をマークし1位通過。日本時間12日午後8時過ぎから行われた準決勝は80.35点の5位で、上