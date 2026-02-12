阪神の新助っ人カーソン・ラグズデール投手（２７）が１２日の沖縄・宜野座キャンプでライブＢＰに登板。来日後初の実戦形式は安打性の当たりを２本を浴びつつも、１３１キロのカーブで小野寺から空振り三振を奪うなど持ち味のパワーとキレを披露した。初実戦を終え「感じは良かったよ。しっかりボールも指から離れてくれたし、いい感覚で投げられた」と手応え抜群。日本人打者との対戦についてはこれまで映像でイメージを膨ら