◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場サンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）はこの日、パドックでスクーリングを行った後、ゲートの確認を行った。前日の枠順抽選会で１番ゲートに決定。前川調教師は「後ろからいく馬ですからね。先入れでも中ではおとなしい馬ですから。追い切った後も疲れやコズ