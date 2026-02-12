モデルの高橋ユウが、長男とともに体調を崩していたことを明かした。１２日にインスタグラムで「先日長男と同時期に体調を崩していました子どもの心配もありながらの自分も高熱でやられている時のしんどさはまさにトホホ。長男はしっかり休んで治そうとたくさん寝てくれたので一安心。よく頑張った」と長男と同じタイミングで体調不良になったことを明かし、「私も一緒に寝れたので救いでした。そして私たちのピークが過ぎた