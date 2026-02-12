◆サッカー・アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）ラウンド１６第１戦浦項１―１Ｇ大阪（１２日・スティールヤード）１次リーグを６戦全勝で勝ち上がったＧ大阪は、１６強によるノックアウトステージに臨み、アウェー韓国での第１戦で浦項と１―１で引き分けた。今季就任したＧ大阪の若きドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督（３８）は、初陣のＪ１百年構想リーグ開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）を９０分０―