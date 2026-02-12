白髪が気になりはじめると、こまめなカラーが負担に感じる人も多いはず。そんな大人世代に注目されているのが、白髪を隠すのではなく自然になじませる「白髪ぼかし」という選択肢。白髪が伸びてきても境目が目立ちにくいのが特徴です。今回は、大人女性からの支持が高い「ボブヘア」に注目して、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、楽なのに洗練されて見える「白髪ぼかしボブ」をピックアップしました。 根元ハイライ