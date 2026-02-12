ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は12日、フリースタイルスキーの男子モーグル決勝が行われた。米中継では実況が白いウェアが多いことを指摘。金メダリストが理由を解説した。急斜面を高速で滑り降りるモーグル。コブでターンする技術は重要なポイントだ。米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」では、実況がホワイトのズボンを着用する選手が大多数を占めていることを指摘した。解説を務めた2