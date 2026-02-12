◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー男子モーグル決勝（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）“絶対王者”のミカエル・キングズベリー（33＝カナダ）が83.71点で銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から4大会連続メダル。日本の堀島行真（28＝トヨタ自動車）は83.44点で銅メダルだった。キングズベリーと得点で並んだクーパー・ウッズ（25＝オーストラリア）がターン点で上回り、