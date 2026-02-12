サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は12日、各地で決勝トーナメント1回戦の第1戦が行われ、G大阪は敵地で浦項（韓国）に1―1で引き分けた。G大阪は後半早々に山下が先制したが、追い付かれた。第2戦はホームで19日に行われる。（共同）