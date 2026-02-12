【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第７日の１２日、フリースタイルスキー男子モーグル決勝が行われ、堀島行真（２８）（トヨタ自動車）は前回北京大会に続き銅メダルを獲得した。１１日の女子モーグルは、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が４位。スノーボード男子ハーフパイプ予選の日本勢は、連覇を狙う平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら４人全員が決勝に進んだ。