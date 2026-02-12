Q. 「眠れずに死ぬことがある」って本当ですか？Q. 「最近眠れない日が続いています。『眠れないと不眠症になって死ぬこともある』と聞き、不安でたまりません。よくある不眠だと思っていましたが、本当にそこまで危険なことなのでしょうか？」A. 致死性の不眠症はありますがごくまれです。まずは不眠症の適切な治療・対策を不眠は健康を害します。慢性的な睡眠不足が続くと、体調不良や生活の質の低下を招きますし、長期的にみれ