映画ドラえもんの公式X（旧Twitter）は2月12日に投稿を更新。27日公開予定の映画『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』について、鑑賞時の注意点を公表しました。【投稿】映画鑑賞時の注意点とは？「こういう配慮が嬉しいですね」「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ご鑑賞の皆様へ」と題し、「本映画には、海底火山の噴火、および海底火山による地震を描くシーンがございます。ご鑑賞の際にはあらかじめご了承くだ