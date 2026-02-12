アミューズの令和初のボーイズグループ・The Right Lightが11日、ファッション×エンターテインメントイベント『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』第2部に登場した。【写真】爽やか…！The Right LightメンバーソロカットThe Right Lightは、勢いのあるBGMとともに登場し、デビュー曲「YES」を披露。間奏部分では、メンバーの西浦心乃助と黒木康正が「みなさんも“YES YES”一緒にお願いします！」と呼びかけ、歌詞に