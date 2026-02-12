今季の復活を期す中日・福永裕基が、ヤクルトとの練習試合で2打数2安打1盗塁の活躍を見せた。「1番・三塁」で出場し、初回先頭で右前打。その後に先制のホームを踏むと、2回2死でも左前打。すぐさま二盗も決めた福永は「実戦の1発目でヒットが出たのは良かった。スイングの精度はもっと上げないといけない」と振り返った。24年は規定打席にこそ届かなかったが、111試合で打率・306をマーク。しかし昨季は故障にも泣き、わず