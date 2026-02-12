◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)日本のエース堀島行真選手が銅メダルを獲得しました。堀島選手は準決勝を「80.35」の5位で通過すると、上位8人で行われた決勝ではライバルたちも難易度を上げて挑む選手らの細かいミスが目立ち、70点台が続きます。そんな中4番目に登場した堀島選手は華麗で速いカービングターンと難度の高いエアを決め、フィニッシュと同時に