衆議院選挙で大敗を喫した中道改革連合の代表選（13日投開票）が12日に告示され、立憲民主党の元政調会長代行・階猛氏（59）、元幹事長の小川淳也氏（54）が立候補した。階氏は2浪で合格した東大時代に野球部で投手を務め、司法試験は働きながら10回目に合格した経歴の持ち主。次男・階晴紀（26）は俳優として活動し、TBS日曜劇場「下剋上球児」（2023年）にも出演している。晴紀のインスタグラムによると、「下剋上球児」には