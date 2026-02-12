巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が１２日、松井秀喜臨時コーチから２日連続で打撃指導を受けた。視線の先には”ゴジラ”が待っていた。個別練習で特守を終えた藤井は、ひなたひむかスタジアムで行われていた特打にすぐさま合流。１軍の練習終了後、同球場を訪れた松井氏の前で打撃練習が始まった。同氏は藤井が憧れるヤンキースのアーロン・ジャッジが、ヤ軍傘下の２Ａに所属していた２０１５年、ＧＭ付アドバ