女優の笹本玲奈が１２日、都内のスタジオでミュージカル「メリー・ポピンズ」（３月２８日から５月９日まで東京・東急シアターオーブ）の公開稽古に参加した。名作ミュージカルが再々演されるもので、濱田めぐみ、朝夏まなとのトリプルキャストでの主演。映画（日本公開１９６５年）でジュリー・アンドリュースが演じた不思議な魅力を持った家庭教師メリー・ポピンズを演じる。笹本は再演の２０２２年からの参加。激しく踊り