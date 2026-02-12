◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りも男子日本では初となった。堀島は「もちろんメダルはうれしいけど、悔しい思いもある。ただ、４位の方とか含めて、頑張っ