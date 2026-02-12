タレントのビートたけしが１２日、東京・浅草の東洋館で若手芸人の発掘を目指して行われた「ビートたけし杯お笑い日本一」に実行委員会名誉顧問として出席した。「第２のビートたけしを発掘する大会」として今年で８回目の開催となった同イベント。予選を勝ち抜いた「ジグザグジギー」や「ラパルフェ」ら８組の若手お笑い芸人が参加した。たけしは、オープニングに登場すると、「今、（ビート）きよしさんが楽屋来たんだけ