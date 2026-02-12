１２日、広東省陽江市沖の海域から打ち上げられた運搬ロケット「捷竜３号」。（陽江＝新華社配信／郭金祺）【新華社陽江2月12日】中国の太原衛星発射センターは12日午後2時37分（日本時間同3時37分）、広東省陽江市沖の海域から、7機の衛星を搭載した運搬ロケット「捷竜3号」を打ち上げた。パキスタンの「PRSC-EO2」のほか、「港中大1号」「電力紅外A」「空間環境モニタリング」各1機、「数天宇星」3機の計7機はいずれも予定の軌