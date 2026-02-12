元SKE48のメンバーで、アイドルグループ「Nu FEEL.」メンバーの鈴木愛來（19）が脳梗塞を発症し、入院治療していると12日、所属事務所がSNSで発表した。事務所は「この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」と報告。「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と伝えた。2月14日に開催予定のイベント出演は