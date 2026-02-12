佐賀競馬の「第53回佐賀記念」（Jpn3）が12頭立てで行われ、2番人気のカゼノランナー（牡5＝松永幹）が2番手追走から早めに先頭を奪って押し切り、6馬身差のV。ポルックスSに続く連勝で重賞初制覇を飾った。昨年の覇者メイショウフンジンが逃げて2着。高知3冠馬ユメノホノオが3着に入った。1番人気カズタンジャーはしまい伸び切れず4着に終わった。初手はハナを争う姿勢も見せたカゼノランナー。ただ、メイショウフンジンが行