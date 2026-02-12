「きょうのお値段」、今回はフィギュアスケートの衣装のお値段、約120万円です。技術や競技に目が行きがちで、実はそれぞれの道具がいくらなのか？意外と知られていないのではないでしょうか。【写真を見る】雪がなくても雪のように滑ることができる“人工芝”フィギュアスケートの衣装 120万円出水麻衣キャスター：アメリカ在住のリサ・マッキノンさんという有名なフィギュアスケートの衣装のデザイナーにお願いすると、1着