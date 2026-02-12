米宇宙企業スペースＸが同社の衛星通信網「スターリンク」の利用に際し、新たな登録制度を導入したことで、ウクライナを侵略するロシア軍に混乱が生じている模様だ。無人機による攻撃作戦や指揮系統に混乱が生じたとの指摘もある。今後の戦況への影響が注目されている。「彼ら（ロシア軍）は実に多くの『スターリンク』を所有し、人的ネットワークの大部分が『スターリンク』上に構築されている」ウクライナの国防相顧問は６