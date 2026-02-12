三菱「新デリカD：5」発売！三菱は2026年1月9日、「デリカD：5」の一部改良モデルを発売しました。あわせてオプションパッケージ「アクティブアドベンチャースタイル」が登場しています。デリカD：5は、1968年に初代が登場した「デリカ」シリーズの5代目として、2007年の誕生以来愛され続けるSUVミニバン。現行型はデビューから約19年間で30万台以上を売り上げているロングセラーモデルとなっています。【画像】超カッコいい！