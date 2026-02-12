私はジュリ（35）。20代のころに一度結婚しましたが、離婚しました。子どもはいません。義家族はとても厳しい人で、結婚をしてすぐに子どもをつくれと言ってきました。子どもは男の子ではないと認めないし、女の子を産んだとしたらすぐにまた子どもをつくれと。私は旦那のことを愛していましたし、今より純粋でしたから、義母の言うことには逆らえなかったのです。しかし、結婚生活が3年たっても、子宝に恵まれることはありません