西武に育成選手として新加入した高橋礼投手（30）が完全復活を目指し、宮崎県日南市南郷町での1軍春季キャンプで猛アピールを続けている。専大から2018年にドラフト2位で入団したソフトバンクでは19年に12勝を挙げて新人王に輝き、野球日本代表「侍ジャパン」でも躍動したサブマリン。トレード移籍した巨人を今オフに戦力外となり、トライアウトに挑んだ上でチャンスを手にした。「ラストチャンスをいただいたライオンズで、