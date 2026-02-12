2月12日、静岡県富士市の住宅で、住人が石油ストーブに着火した際、カーペットにこぼれた石油に引火し、壁などを焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、12日午後5時頃、富士市南松野の住宅で火事があり、近隣の住民が110番通報をしました。この火事で住宅の壁と木製の家具が焼けました。 住宅の住人や近所にいた人が消火にあたり、火は通報から約20分後に消し止められました。けが人は