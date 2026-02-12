◇サッカーACL2決勝トーナメント1回戦G大阪1―1浦項（2026年2月12日浦項）G大阪はアウェーで浦項（韓国）と1―1で引き分けた。第2戦はホームで19日に開催される。待望の今季チーム1号は後半2分、MF山下諒也の右足だった。カウンターで抜け出し、鋭い切り返しから芸術的な右足弾。そのゴールもイェンス・ヴィッシング新監督就任後から取り組んできた形で生まれた。相手プレスをDF初瀬亮が最前線のFWデニス・ヒュメット