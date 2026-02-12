3月のWBCに出場する侍ジャパンの一員であるヤクルト・中村悠平が、初実戦である中日との練習試合に出場した。「2番・捕手」として3回までマスクをかぶり、4回には同じ日本代表の高橋宏から右翼線へ二塁打をマーク。「球界を代表する選手から打てたのは、素直にうれしい」と笑顔で話した。チームは13日が休養日で、14日からは宮崎事前合宿がスタート。前回23年大会の世界一メンバーでもあるベテランは「僕の中でやれることは