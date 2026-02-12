■これまでのあらすじ杏里が高校生のとき、家の離れで古い写真を見つけたことがあった。その写真を見た祖母は「これは写ってはいけないものだ」と青ざめ、「この写真は燃やすから」と言って部屋に引きこもってしまった。そんな祖母の様子に杏里は不吉な予感を覚えるのだった。翌朝、おばあちゃんが苦しそうに胸をかきむしっていました。これまで大きな病気はしてなかったのに…。そのまま入院することになってしまったおばあちゃん