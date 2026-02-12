©ABCテレビ 皆さま、こんにちは！ABCテレビPR部員です。 1971年に放送を開始した『新婚さんいらっしゃい！』は、おかげさまで放送55周年という大きな節目を迎えました。 この大きな節目を記念し、これまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作いたしました。 ■ 合言葉は「全ての愛にエールを！ GOGO新婚さん」 1971年の放送開始からこれまで、5,000組