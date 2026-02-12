円高一服、ドル相場はややドル安の動き、ドル円は１５３円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円高が一服している。ドル円は東京午前に153円台前半から152円台前半へと下落も、午後以降は反発に転じている。ロンドン朝方には153.55付近に本日の高値を更新。しかし、買いも続かずロンドン時間では153円台前半を中心に揉み合っている。市場では152.00の心理的水準が下値のポイントとして意識されているようだ。クロス