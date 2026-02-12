「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、別人のような姿をアップした。１２日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「昨夜は東京ドーム渡辺直美さん見てきました」と１１日に行われたタレント・渡辺直美の東京ドーム公演を生鑑賞したことを報告。「かっこよかった！元気もらったあ」と刺激を受けたそうで、「わたしももっと頑張らなきゃ」と意欲。髪をふんわりさせた新鮮なヘアスタイル、ばっちり